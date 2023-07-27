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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:00 ص | الخميس 27 يوليو 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري استقراراً بمختلف البنوك المصرية، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، لذا توضح «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري 

سعر الريال السعودي اليوم: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء.

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