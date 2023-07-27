مدبولي: إيقاف تصدير الغاز طوال الصيف بسبب زيادة الاستهلاك في محطات الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى التحرك مع الوزراء لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، لافتا أن الحلول ليست مرتبطة بتوفير كميات من الوقود لتشغيل المحطات، ولكن التوربينات التي تعمل بها محطات الكهرباء تستهلك كميات أكبر من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى نفس كفاءة العمل، «كلما ارتفعت درجة الحرارة تحتاج التوربينات إلى كميات أكبر من الطاقة لتعمل بنفس الكفاءة».

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أن أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات، وفي شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم استهلاكنا، وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف وفي باقي فصول السنة تصدير الفائض.