الأمين المساعد لحزب الحرية المصري: الجلسات التخصصية دليل على جدية الحوار الوطني

قال الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني، شهادة جديدة يسجلها الحوار عن المصداقية والجدية في سرعة صياغة ومناقشة المقترحات والتوصيات التي أسفرت عنها الجلسات العامة الماضية، ما يزيد من المصداقية لدى المواطن الذي ما زال بحاجة إلى نتائج ملموسة للحوار يشعر بها في حياته.

فتح باب الحوار مع المختصين

ولفت «عبدالهادي» إلى أن تلك الجلسات دليل قاطع على أن الحوار يستهدف فتح باب كبير من المناقشات والحوارات بين المتخصصين والقوى السياسية والمجتمعية وذوي الشأن من أجل إيجاد حلول خارج الصندوق للملفات التي تم التطرق إليها خلال الجلسات السابقة، لا سيما الملفات المجتمعية كالصحة والتعليم والوصاية على المال، وغيرها من الملفات التي بحاجة إلى سرعة التوصل لمخرجات تم تنقيتها ووضع سبل تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأكد في بيان له، أن الجلسات التخصصية بمثابة عملية فلترة لكم كبير من التوصيات التي ألقى بها المشاركون خلال الجلسات، والآن بحاجة إلى الفرز والمناقشة واختيار الأصلح منها للمجتمع وفقا للمعايير والاحتياجات المطلوبة، ومن ثم إصدار أولى مخرجات الحوار ليتم العمل عليها في القريب العاجل، وذلك لكي يشعر المواطن بأهمية الحوار وتكون لديه مصداقية في الأهداف التي حملها وسارع الجميع في تقديم الرؤى والمقترحات والأفكار لمواجهة مشكلات المجتمع.

صياغة مخرجات الحوار الوطني

وطالب بضرورة سرعة إصدار مخرجات الجلسات التخصصية أولا بأول ليتم التنفيذ الفعلي، فضلًا عن استمرار الجلسات العامة، ليكون الحوار الوطني عبارة عن سلسلة متصلة من المهام لكل فرد مشارك به له دور منوط به، من أجل تحقيق كافة الأهداف التي حملتها فكرة الحوار الوطني منذ بداية الإعلان عنه.