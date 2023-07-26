الحوار الوطني: انطلاق أول جلسة متخصصة لصياغة توصيات ومقترحات لجنة الصحة

انطلقت أمس الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة للمحور المجتمعي؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بلجنة الصحة، التي طرحت في الجلسة النقاشية العامة، تحت شعار بالمساحات المشتركة تلتقي الرؤى وتتوحد المسارات، وفقاً لما أعلنته إدارة الحوار الوطني.

مراعاة تمثيل وجهات النظر المتنوعة في الجلسات

جاء ذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر المتنوعة، من أجل النظر ودراسة المقترحات المقدمة من الأطراف المشاركة في جلسات الحوار، للوصول لصيغة أخيرة تجري مراجعتها من مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم رفعها لرئيس الجمهورية.

منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر بين التحديات والآمال

ناقشت الجلسة التخصصية الوضع الراهن لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر بين التحديات والآمال، وذلك للتوافق وبلورة وصياغة توصيات توافقية حول توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري وتوفر الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع بصورة عادلة.