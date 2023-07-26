الحوار الوطني.. مهمة وطنية لبناء أكبر «توافق سياسي» (ملف خاص)

ناقش «الحوار الوطنى» عشرات القضايا خلال الأسابيع الماضية، اقتحم مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنوعت المناقشات وتعددت وجهات النظر من اليمين إلى اليسار، ومن المؤيدين إلى المعارضين، جميع الأحزاب والقوى الوطنية والمجتمعية المختلفة جلست تحت سقف واحد وعلى أرضية وطنية واحدة لرسم مساحات مشتركة وبناء الجمهورية الجديدة.

وجاءت قضية النظام الانتخابى على رأس القضايا السياسية التى تصدرت مناقشات المحور السياسى، من أجل انتقاء النظام الانتخابى الأكثر ملاءمة والأكثر قدرة على تدعيم المشهد السياسى وإفراز أبرز الكوادر النيابية والتشريعية. وعقدت إدارة الحوار الوطنى جلسة تخصصية، أمس الأول، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور متنوع من الخبراء والمتخصصين من مختلف التيارات، لبحث النموذج الانتخابى الأفضل لمصر، تمهيداً لصياغة مخرجات توافقية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.

وبعد الانتهاء من الجلسة، أعلنت إدارة الحوار الوطنى عن جدول أعمال الأسبوع الخامس، الذى اشتمل على عدد من القضايا المهمة فى المحاور الرئيسية الثلاثة، ليستكمل الحوار مساره نحو بناء مساحات توافق وطنى ترسم مستقبل أكثر إشراقاً لمصر وللمصريين.