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مدبولي: استهلاك 152 مليون متر مكعب غاز ومازوت لمحطات الكهرباء أمس رغم تخفيف الأحمال

كتب:

محمد عزالدين
06:06 م | الخميس 27 يوليو 2023
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معا، وهذا كان الرقم المتوسط خلال يوليو 2022، باستثناء 3 أيام تجاوزنا فيها هذا الرقم، وكانت 3 أيام منفردة وليست متتالية، وجرى استيعاب هذا الاستهلاك من خلال المخزون الاستراتيجي والآليات التي تعمل بها كل من وزارتي الكهرباء والبترول.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، عرضته قناة إكسترا نيوز، أن أزمة انقطاع الكهرباء بدأت بعد يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، من أجل تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة للتوليد مع زيادة الاستهلاك الكبير الذي وصل إلى أكثر من 35.5 جيجا أو الاقتراب من 36 جيجا استهلاكا في يوم واحد.

وأشار إلى أن ما حدث أنه جرى استخدام كل إمكانات الدولة من غاز طبيعي ومازوت متاح سواء في المخازن الخاصة بوزارتي البترول أو الكهرباء للتعامل مع الأمر، لكن نتيجة لاستمرار زيادة الاستهلاك لمدة 10 أيام، وصل حجم متوسط الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت خلال الـ 10 أيام الماضية إلى 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم، بينما وصل أمس فقط إلى 152 مليون متر مكعب  مع تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء الموجود.

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