رقم الخط الساخن لشركة الكهرباء 2023 في جميع المحافظات

حددت وزارة الكهرباء، رقم الخط الساخن لشركة الكهرباء 2023 بجميع المحافظات، لتسهيل الأمور على المواطنين من أجل التواصل معها في مختلف المحافظات، وتتيح تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة، والاستعلام عن الخدمات المختلفة وكيفية التقديم عليها.

رقم الخط الساخن لشركة الكهرباء 2023 بجميع المحافظات

ونستعرض فيما يلي، رقم الخط الساخن لشركات الكهرباء 2023 في جميع المحافظات، التي تكون متاحة للمواطنين 24 ساعة يوميا كما يلي:

رقم شركة الكهرباء في الدقهلية

وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية، أنه جرى تحديد رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو 121، ويجري التواصل أيضا منن خلال مجموعة الأرقام الآتية:

- هندسة كهرباء غرب المنصورة 1 رقم التليفون: 0502257229

-- هندسة كهرباء قرى طلخا رقم التليفون: 0502526912

- هندسة كهرباء أجا رقم التليفون التليفون: 0506456222

- هندسة كهرباء غرب المنصورة 2 رقم التليفون: 0502257229

رقم شركة الكهرباء في محافظة البحر الأحمر

وأشارت شركة الكهرباء في محافظة البحر الأحمر، إلى مكانية تلقي الشكاوى والبلاغات من خلال رقمي 065441911 أو 0653546897، فضلا عن الرقم الموحد 121.

رقم شركة الكهرباء في محافظة الشرقية

حددت شركة الكهرباء بمحافظة الشرقية، أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء كالتالي:

‎055 2302673

‎055 2304383

‎055 2364390

‎055 2376301

شركة الكهرباء في محافظة سوهاج

وأوضحت شركة الكهرباء في محافظة سوهاج أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن من أجل الإبلاغ عن أعطال الكهرباء، كما يلي:

- أعطال المنشأة 2400614

- أعطال البلينا 4803718

- أعطال جرجا 4676992

- أعطال طهطا 4770728

- أعطال طما 4790644

- أعطال دار السلام 4850539

- أعطال المراغة 2530884

- أعطال أخميم 2580031

- أعطال سوهاج 2329056

شركة الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

وأكدت شركة الكهرباء بالوادي الجديد، أنه يمكن للمواطنين الاتصال على الأرقام التالية:

- الخارجة 092/7920065.

- الداخلة 092/7820433.

- الفرافرة 092/7510293.

شركة الكهرباء في محافظة الفيوم

وكشفت محافظة الفيوم أن رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء هو 121، مع وجود 3 أرقام أرضية أخرى لاستقبال شكاوى أهالي المحافظة بشأن طوارئ الكهرباء وأعطالها، وهي:

- 0842168041.

- 0842168042.

- 0842168043.