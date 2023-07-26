أحمد موسى: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في بعض الأماكن السبت المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي غدا الخميس، مضيفا: «بكره قدامنا أمر من اثنين فيما يتعلق بتحدي الكهرباء، وهو تحدي وليس أزمة لأنه لو أزمة لاستمر قطع الكهرباء لـ10 و20 ساعة.. لكن أيضا قطع الكهرباء ساعة أو 2 مرفوض».

وأشار أحمد موسى، خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه ابتداء من السبت المقبل فيه أماكن مش هتقطع فيها الكهرباء نهائي».

وكشف أن بعض مصانع الأسمنت بدأت تخفف من استخدامات الغاز لكي يتم توفيره لمحطات الكهرباء، مؤكدا أن ذلك ليس معناه أن هناك أزمة في الأسمدة أو الأسمنت.

موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال

وقال أحمد موسى، أن اجتماع مجلس الوزراء غدا يحمل بشرى سارة عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال: «الناس عايزة أن مفيش تخفيف أحمال يوم كذا»، مشيرا إلى أنه سيتم التحرك في استيراد المازوت لصالح وزارة الكهرباء لكي يتم تخفيف الضغط على المواطنين.

ضخ 30 ألف طن مازوت يوميًا

وأكمل أنه يتم ضخ 30 ألف طن مازوت يوميًا لمحطات الكهرباء، مردفا أن درجات الحرارة المرتفعة جدا تحتاج إلى تخفيف الأحمال.

ونوه أحمد موسى، بأن مصر أكثر دولة تستهلك الكهرباء منزليا، والعالم استهلاكه كله في الصناعة.