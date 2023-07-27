عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الصادرات الزراعية تأكيد على نجاح المشروعات القومية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الصادرات الزراعية تأكيد على نجاح الدولة في إقامة مشروعات قومية وبنية تحتية علاوة على تطوير طرق الري، والاتجاه للجمهورية الجديدة.

زيادة حجم الصادرات الزراعية

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية لبعض محاصيل الموالح والبطاطس والخضر والفاكهة بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تتوجه نحو أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية للحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات سيساهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، ما يعمل على فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

الصادرات الزراعية

الجدير بالذكر، أن وزير الزراعة أعلن أن الصادرات الزراعية تجاوزت ال 5 مليون طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 الف طن عن نفس الفترة من العام وان صادرات البطاطس تقترب من ال 900 الف طن لأول مره في تاريخ الصادرات الزراعية.

وأشار أيضا إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 الف طن لأول مره في تاريخ الصادرات المصرية.