خبير اقتصادي: الارتقاء بمستوى المنتجات الزراعية ساهم في زيادة الصادرات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير اقتصادي، إن مصر تشهد زيادة في صادرات الأغذية، وخفضا في الواردات، وهو ما يؤكد أنها على الطريق الصحيح، والسياسة التي انتهجتها الدولة المصرية، سواء دعم الصناعة أو الارتقاء بمستوى جودة المنتج، أدى إلى زيادة الصادرات في الربع الأول من عام 2023.

البهواشي: الدولة بذلت جهودا كبيرة

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: «الدولة بذلت جهودا كبيرة، والمستثمر أصبح عليه جزءا كبيرا؛ إذ يسُوق لنفسه ويدرس السوق، مثلا منتجات الكاكو والشوكولاتة ومحضراتها ساهمت في زيادة الصادرات وهذا أمر جديد، ويعبر عن ترجمة دراسات السوق واحتياجات الأسواق العالمية».

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تقدم حوافز، وهناك مبادرات لرد المستحقات المتأخرة للمستحقين، وهو ما خلق حالة من الرواج لدى المصنعين المصريين، وأصبح هناك تنافسية في جودة المنتج المصري، والتزام بمعايير الجودة الأمريكية والأوروبية.