عاجل.. مدبولي: سيتم تحديد مواعيد تخفيف الأحمال تلبية لرغبة المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باستيراد مزيد من المازوت والعمل لمدة يوم في الأسبوع «أون لاين»، ما زالنا بحاجة لتخفيف الأحمال طالما تجاوزت الحرارة الـ35 درجة.

مشكلة ارتفاع الكهرباء

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن المشكلة تكمن في ارتفاع درجات الحرارة التى تصل إلى 44 في الشمس، وفي ظل ذلك نحتاج دائمًا إلى توفير الطاقة من الغاز الطبيعي والمازوت.

تلبية طلبات المواطن

وتابع رئيس الوزراء: «ومن المتوقع طبقا لدرجات الحرارة أن تخفيف الأحمال سيكون بين ساعة إلى ساعتين يوميًا على الأكثر»، موضحًا: «المواطن كان بيطلب يعرف الكهرباء هتقطع إمتى ليستعد، وطلبنا من وزارة الكهرباء تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ليكون كل مواطن على دراية بالفترة الزمنية التي ستنقطع فيها الكهرباء».