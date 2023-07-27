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مدبولي: إقامة المباريات الرياضية نهارا لترشيد استهلاك الكهرباء في الملاعب

كتب:

مريم جاد
06:17 م | الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توجيه وزارة الشباب والرياضة بإقامة مباريات كرة القدم مبكرا لتقليل استهلاك الكهرباء في إنارة الاستاد، على أن تنتهي المباراة قبل المغرب لتقليل الاستهلاك بشكل عام في الصالات الرياضية ومناطق ممارسة الرياضة.

وبالنسبة لترشيد الاستهلاك في مباني الدولة، أوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز» الخميس، أن الحكومة أكدت أن جميع أجهزة مكيفات الهواء تعمل على درجة 25 لحفظ الطاقة وترشيدها، وهناك لجنة أزمة مركزية تجتمع يوميًا وتتابع تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه على مدار الساعة.

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