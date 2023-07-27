الفتيات يتصدرن أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسماعيلية

أعلنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية مساء اليوم الخميس، أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسماعيلية للدور الأول، بنسبة نجاح 46% للشعبة الأدبية، و59.43% للشعبة العلمية بنسبة عامة 52% للطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام.

أسماء الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور أحمد بيومي مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن العام الحالي شهد تفعيل الخدمات الإلكترونية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال تسجيل استمارات الامتحانات.

وأضاف في بيان صحفي أن الأزهر الشريف يعمل على تأسيس العديد من الإجراءات والخطوات التي تؤهل العاملين فيها للتعامل مع المناهج الحديثة، وأعلن «بيومي»، أسماء الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الإسماعيلية وهم بالترتيب كلا من

القسم العلمي

1- عمر محمد محمد إسماعيل مركز أول معهد بنين آل نوح النموذجي مجموع 640 درجة بنسبة 98،45%.

2- إبراهيم أحمد إبراهيم السيد معاطي مركز ثان معهد بنين آل نوح النموذجي مجموع 638 درجة بنسبة 98،15%.

3- وآيه سليمان محمد سليمان مركز ثالث معهد فتيات التل الكبير الثانوي مجموع 637 درجة بنسبة 98%.

4- أروه على محمد أحمد منسي مركز رابع معهد فتيات آل نوح مجموع 635 درجة بنسبة 97،69%.

5-وفاء حاتم عطا عبدالمحسن عبدالسميع مركز رابع مكرر معهد فتيات آل سهمود النموذجي مجموع 635 درجة بنسبة 97،69%.

أوائل الشعبة الأدبية

- 1- ساره عبدالقدوس صلاح الدمرداش مركز أول معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي مجموع 586 درجة بنسبة 93،02%.

- 2-شهد محمد على محمد مركز ثان معهد فتيات العوايضة بالتل الكبير مجموع 585 درجة بنسبة 92،86%.

3-رولان محمد عباس مرزوق مركز ثالث معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي مجموع 578 درجة بنسبة 91،75%.

4-هاجر أحمد محمد حسن على مركز رابع معهد فتيات آل نوح النموذجي مجموع 574 درجة بنسبة 91،11%.

5-نورا مختار عرفات مختار مركز خامس معهد فتيات آل نوح النموذجي مجموع 573 درجة بنسبة 90،95%.