وجه بحري يتفوق على الصعيد والقاهرة الكبرى في نتيجة الثانوية الأزهرية بـ7 أوائل

فرحة عارمة شهدتها منازل الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية بعد إعلان أسمائهم وتلقيهم اتصالات هاتفية من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، هنّأهم خلالها بتفوقهم، معربًا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

اكتساح طلاب الوجه البحري قائمة الأوائل

وتفوق طلاب الوجه البحري على طلاب محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى بنتيجة الثانوية الأزهرية بـ7 أوائل ما بين الشعبتين العلمية والأديبة، وهذه ليست المرة الأولى، ما يطرح تساؤلًا عن سبب اكتساح طلاب الوجه البحري قائمة الأوائل.

في هذا الشأن، قال مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سبب تفوق طلاب الوجه البحري على الصعيد والقاهرة الكبرى يرجع ذلك إلى أن جودة التعليم في الوجه البحري أفضل من محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتابع الخبير التربوي إلى أن تفوق الطلاب في الثانوية بوجه عام سواء الأزهرية أو الثانوية العامة يكون بسبب دور الأسرة واهتمامها بالتعليم وأيضا يرجع إلى مدى اهتمام الطالب بالتعليم وما يريد الوصول إليها.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الأزهر الشريف أعلن قبل قليل، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، الدور الأول للشعبتين الأدبية والعلمية، عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 وإعلان نسب النجاح والأوائل.