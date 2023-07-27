بعد إعلان النتيجة.. طريقة التحويل من كليات الأزهر إلى التعليم العام 2023

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية يعتبر بداية لمرحلة جديدة في حياة الطالب، فهي النقطة الفاصلة التي تنقله من مرحلة التعليم في المدرسة إلى الجامعة، والبعض من الطلاب يقدم على التحويل من كليات الأزهر إلى الكليات العامة.

التحويل من التعليم الأزهري للعام

وهناك بعض الخطوات والشروط تم إعلانها عبر بوابة الأزهر، لابد من توافرها في الطلاب حتى يتمكن من التحويل من الكليات الأزهرية إلى الكليات العامة، ومن أهم تلك الشروط هي الحصول على موافقة عميدي الكليتين على تحويل الطالب من جامعة لأخرى، بعد ذلك يأتي دور التحقق من الدرجات، فلابد أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية التي ينوي الطالب على التحويل إليها.

شروط التحويل

ومن شروط التحويل من الكليات الأزهرية إلى الكليات العامة، هي تقديم ملف الطالب في مكتب شؤون الطلاب بالكلية الجديدة، ودفع المصروفات، سواء كان انتظام أو انتساب، كما عليه أن يسلم كارنيه الكلية القديمة في إدارة شؤون الطلاب.

ومن الخطوات المهمة في التحويل من كلية أزهرية إلى عامة، أن يقر الطالب بأن هذا التحويل عبارة عن إرادة شخصية، دون التعرض لأي ضغوط من أي أطراف، أو مثلا لأسباب خارجة عن إرادته، ومن ضمن الخطوات، أن يقوم الطالب بدفع مصاريف الكلية الجديدة بعد أن يكون قد انتهى من تقديم الأوراق.