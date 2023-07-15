تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنين

حالة من الترقب يعيشها طلاب الثانوية الأزهرية، وذلك قبل أيام من إعلان التنسيق الخاص بالكليات والمعاهد، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنين، وتأتي الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنين، وفقاً للتوزيع الجغرافي في محافظات «القاهرة، القليوبية، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء».

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنين

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية «رسم»، انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظام بمصروفات.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظام بمصروفات.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتساب.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.