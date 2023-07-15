تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنين

أيام قليلة تفصل الطلاب الذين انتهوا من أداء امتحانات الثانوية عن فتح باب التقديم للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنين، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن قواعد تنسيق جامعة الأزهر للقبول بالعام الدراسي الجديد، بما في ذلك الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنين، ويقبل المجلس الأعلى للجامعات، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية عن طريق التقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنين

وحول الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية علمي بنين فهي كالتالي:

- الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الصيدلة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- العلوم بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الطب بنين دمياط تخصص عام انتظام.

- الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظام.

- الطب بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- العلوم بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظام.

- الزراعة بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- طب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام انتظام.

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظام (بمصروفات).

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظام (بمصروفات).

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتساب.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.

قواعد القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية

وتنظم وزارة التعليم العالي، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من الشعبتين العلمية والأدبية، في عدد من كليات الجامعات العامة وكذلك المعاهد الخاصة التي تخضع لإشراف الوزارة، وتقبل المعاهد الحكومية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين العلمي والأدبي بالمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك بحد أدنى 50%، إذ يتمّ استبعاد درجات المواد الدينية فقط.