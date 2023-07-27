هاني شاكر يطرح أغنية الكبير (فيديو)

طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة تحمل اسم «الكبير»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في ضوء الاحتفالات بموسم صيف 2023.

أغنية الكبير لـ هاني شاكر

أغنية «الكبير» لـ هاني شاكر، من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامه الهندي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك.

وتقول كلمات أغنية هاني شاكر الجديدة: «الكبير لما يغيب.. الحبال هوا بتسيب.. واللي مالوش فيها بقي ليه بقي كل همه يقول إفيه.. كله صدق نفسه خلاص والعويل اتشال عالراس.. وأنا شاري مخي وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج.. واللي كان مربوط قدامي ما صدق أنه بيتحرك».

حفل هاني شاكر

وأحيا الفنان هاني شاكر، مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان، رفع شعار «كامل العدد»، ضمن جولة غنائية له هناك، كما تم تكريمه هناك عن مجمل أعماله الفنية، وذلك من قبل الجهة المنظمة للحفل، التابعة لمدينة طرابلس.

ونشر هاني شاكر، فيديو له أثناء تكريمه، وعلق عليه قائلا: «تكريم أمير الغناء العربي هاني شاكر في مدينة طربلس شمال لبنان خلال الحفل الحاشد الذي أقيم بالأمس في منتجع لاس برلاس».