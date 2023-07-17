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هاني شاكر يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «الكبير»

كتب:

محمود الرفاعى
02:15 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة تغيب فيها عن الغناء، بسبب مشكلاته الأخيرة، أثناء توليه منصب نقابة المهن الموسيقية.

هاني شاكر يعود للغناء بعد غياب

أوضح شاكر لـ«الوطن»، أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «الكبير»، من المقرر أن يتم إطلاقها مع نهاية شهر يوليو الجاري.

أحيا هاني شاكر مؤخرا، حفلا غنائيا في مدينة طرابلس اللبنانية، وتم تكريمه من الشركة المنظمة للحفل، على مجمل مسيرته الفنية الطويلة والحافلة.

يُذكر أن الفنان هاني شاكر، كان رزق مؤخرا بحفيدة جديدة من نجله شريف، وقرر أن يطلق عليها اسم «دينا».

جدير بالذكر، أن هاني شاكر لديه حفيدين من ابنته الراحلة دينا، وهما مجدي ومليكة.

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بقلم محمود الرفاعى