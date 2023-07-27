على طريقة جيمس بوند.. إطلاق البوستر التشويقي الأول لفيلم «العميل صفر»

أطلقت شركة أوسكار بيكتشرز البوستر التشويقي الأول لفيلم «العميل صفر» من بطولة نجم الكوميديا أكرم حسني والمنتظر عرضه في الفترة المقبلة.

ويظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس «بونيه» ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

البطولة الأولى لأكرم حسني

ويمثل فيلم العميل صفر البطولة الأولى للنجم أكرم حسني في السينما، بعد تقديم مجموعة من الأعمال الكوميدية الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح، في مصر والخليج العربي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل