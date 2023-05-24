أكرم حسني يستعيد ذكريات طفولته بنشر خطاب إلى والده.. «فتن على أخيه»

استعاد الفنان أكرم حسني ذكرياته مع شقيقه «أحمد»، وذلك بمناسبة يوم الأخ العالمي، من خلال سرد واقعة طريفة تعود إلى سنوات الطفولة، وقيامه بنقل أخبار شقيقه إلى والده، عن طريق الخطابات، والثناء على نفسه من خلال اجتهاده في المذاكرة، بعكس شقيقه الذي لا يهتم بأمور الدراسة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أكرم حسني في يوم الأخ العالمي

ونشر أكرم حسني صورة من الخطاب الذي كان قد أرسله لوالده بخط يده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، ويقوم من خلاله بنقل أخبار شقيقه وعدم اهتمامه بالمذاكرة، وعلّق على «الجواب» بقوله: «بمناسبة اليوم العالمي للأخ، وجدت هذا الخطاب كنت باعته لأبويا وبفتن على أحمد إنه مبيذاكرش وأنا أذاكر، سامحني يا أحمد وكل سنة وانت طيب يا حبيب أخوك».

فيلم «العميل الصفر»

ويستعد أكرم حسني لاستكمال مشروع فيلمه السينمائي الذي أعلن عنه منذ نحو عامين، وحمل اسم «العميل صفر»، ويشاركه البطولة نيللي كريم، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

وغاب أكرم حسني عن موسم مسلسلات رمضان 2023، وذلك بعد نجاح مسلسل «مكتوب عليا» الذي نافس في رمضان 2022، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه البطولة أيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي.