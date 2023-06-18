تفاصيل مشاركة فاطمة البنوي مع أكرم حسني في العميل صفر

من كواليس الفيلم الكوميدي العميل صفر، تم نشر صورة تجمع بين الممثلة السعودية فاطمة البنوي وبين بطل الفيلم ونجم الكوميديا المصري أكرم حسني، حيث يقف الاثنان على مدخل بوابة كبيرة، وتبدو البنوي في فستان أسود أنيق وهي تنظر إلى أكرم حسني فيما يبدو أنها تشرح له شيئاً ما، بينما يُصغي إليها أكرم ويبدو على وجهه علامات الاستهانة أو عدم الفهم لما تقول.

أحداث فيلم العميل صفر

تدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم العميل صفر

ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

فاطمة البنوي ممثلة وصانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، ويعد فيلم العميل صفر مع النجم أكرم حسني أول بطولة لها بالسينما المصرية، بعدما نجحت في جذب الجمهور المصري من خلال دورها في مسلسل 60 دقيقة الذي تم عرضه على منصة شاهد وحقق أعلى مشاهدة في مصر.