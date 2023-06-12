7 معلومات عن فيلم «العميل صفر» بعد بدء تصويره.. بطولة أكرم حسني

بعد فترة طويلة من التأجيل، يعود مجددًا الفنان أكرم حسني، إلى فيلم العميل صفر، الذي كان قد تم الإعلان عنه عام 2019، ومع ذلك لم يخرج للنور ولم يتم الانتهاء منه بسبب بعض المعوقات وعدم الاتفاق على التفاصيل بأكملها، حتى أعلنت الشركة المنتجة عن انطلاق التصوير أخيرًا في ظل حدوث بعض التغييرات.

بدء التحضير لفيلم العميل صفر عام 2019

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، وذلك من خلال السطور التالية:

- الفيلم يجمع لأول مرة بين أكرم حسني ونيللي كريم، ويشارك في البطولة منذر رياحنة، مصطفى غريب، أيمن الشيوي.

توقف أكثر من مرة لعدة أسباب

- بدأ التحضير لـ«العميل صفر» عام 2019، تأليف وائل عبدالله، إنتاج أوسكار.

- توقفت التحضيرات أكثر من مرة منها بسبب وفاة والدة أكرم حسني، ثم انشغاله بتصوير مسلسل رجالة البيت، ثم انتشار جائحة فيروس كورونا.

اعتذار محمد سامي والاستعانة بـ محمد العدل

- الفيلم كان من إخراج محمد سامي، ثم اعتذر عنه.

- آلت مسئولية إخراج الفيلم إلى محمد العدل الشهير بـ«ماندو».

- سبق وتم التعاون بين أكرم حسني وماندو العدل من خلال فيلم البدلة.

- تدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال شخصية عميل لصالح منظمة ما.