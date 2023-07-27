اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الذهب الأبيض» عصب الزراعة والاقتصاد

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

نشاط مكثف للرئيس على هامش القمة «الأفريقية الروسية» فى مدينة سان بطرسبرج

«السيسى وبوتين» بحثا «محطة الضبعة والمنطقة الصناعية والأمن ومكافحة الإرهاب»

الرئيسان ناقشا تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية وتطورات السودان وسوريا وليبيا

«السيسى» استعرض مع نظيره الجنوب أفريقى المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القارى والدولى وسبل تعزيز التعاون المشترك وشارك فى المنتدى الاقتصادى والإنسانى ومبادرة تسوية الأزمة الأوكرانية

«بوتين»: نعمل على تعزيز مشروعاتنا مع مصر.. ومستعدون لنقل تجربتنا الزراعية إلى زملائنا الأفارقة.. ومهتمون بتطوير التعاون فى مجال الطاقة

2023 عام تطوير «الغزل والنسيج».. وتضاعف زراعة القطن

«الذهب الأبيض» عصب الزراعة والاقتصاد

منظومة تسويق جديدة تعتمد الأسعار العالمية.. والقنطار يتخطى 8 آلاف جنيه

جهود حكومية لتداول القطن المصرى ضمن البورصة السلعية

مسئول بـ«تحسين الأقطان»: الأصناف المصرية الأعلى إنتاجية

الدولة تنفذ خطة طموحة لتطوير «الغزل والنسيج» منذ 3 سنوات

«بحوث القطن».. تطوير أصناف عالية الجودة والإنتاجية ومتكيفة مع تغير المناخ إنتاج قطن «صديق للبيئة» وبألوان طبيعية والاستفادة من مخلفاته

مصانع جديدة لتطوير «طويل التيلة» بقيمة مضافة أعلى 10 مرات

«مدبولى»: الحكومة تعمل لمواجهة أزمة الكهرباء

رئيس الوزراء: لا توجد مشكلة فى الغاز.. وتصديره متوقف طوال الصيف بسبب زيادة استهلاكنا من الطاقة

مصر تدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين لـ«الأقصى»

«الخارجية»: محاولات تقسيم المسجد لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية

القطبان يشاركان عربياً ومحلياً

«كولر» يحفز لاعبيه قبل لقاء الداخلية فى الكأس.. و«ربيعة» بدلاً من «عبدالمنعم»

الزمالك يفتتح البطولة العربية أمام «المنستيرى».. و«الجزيرى» يشارك

قرعة آسيا لكأس العالم وأمم آسيا 2027: مواجهة بين الكويت وقطر.. والسعودية مع الأردن

الصفحة الثانية

«التجارة»: «المثلث الذهبى» يحتوى على كميات هائلة من الثروات التعدينية

وزير الإنتاج الحربى وقائد القيادة الاستراتيجية يتفقدان «مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية»

«سعيد»: من أغنى المناطق الاقتصادية فى مصر وبها احتياطيات هائلة

«100 يوم صحة»: قدمنا 12.5 مليون خدمة مجانية للمواطنين

«الثانوية الأزهرية»: 46.63% نسبة النجاح فى «الأدبى» و59.34% لـ«العلمى»

«التخطيط»: تنفيذ 319 مشروعاً تنموياً بقنا بتكلفة 2.4 مليار جنيه

«الضوينى»: فتح باب «التظلمات» غداً.. والنتيجة خلال 15 يوماً

«الصحة»: تعاون مع «نيوماستر» لتقديم خدمات السياحة العلاجية

تعاون بين «الاتصالات وهواوى» لتحسين مؤشرات الذكاء الاصطناعى

«طلعت»: تسريع عملية التحول إلى مجتمع رقمى من خلال تبنِّى التقنيات الحديثة.. ونحرص على استخدام التكنولوجيا المتطورة

الصفحة الثالثة

نشاط مكثف للرئيس على هامش القمة الأفريقية الروسية فى «سان بطرسبرج»

«السيسى وبوتين» بحثا «محطة الضبعة والأمن ومكافحة الإرهاب»

الرئيسان ناقشا تطورات المنطقة الصناعية وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والأوضاع فى الشرق الأوسط خاصة السودان وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية

«السيسى» استعرض مع نظيره الجنوب أفريقى المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القارى والدولى وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

«فهمى»: الرئيس شارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى ومبادرة تسوية الأزمة الأوكرانية

«بوتين»: نعمل على تعزيز مشروعاتنا بمحطة الضبعة وقناة السويس فى مصر

الرئيس الروسى: مستعدون لنقل تجربتنا فى الإنتاج الزراعى إلى زملائنا الأفارقة.. ومهتمون بتطوير التعاون فى مجال الطاقة.. ونمو تجارة المنتجات الزراعية مع دول أفريقيا بـ10% فى العام الماضى

صدّرنا 10 ملايين طن خلال الأشهر الأولى رغم العقوبات.. ونسعى للمشاركة بشكل فعال فى تكوين نظام أكثر عدلاً لتوزيع الموارد

نبذل قصارى جهودنا لتفادى حدوث أزمة غذاء عالمية.. وعلى يقين أن أفريقيا قادرة على إطعام نفسها وضمان أمنها الغذائى

رئيس الاتحاد الأفريقى: توريد الحبوب مشكلة مصيرية.. وندعو أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب

رئيس «بريكس»: نستهدف إنشاء عالم عادل متعدد الأقطاب.. ونولى أهمية خاصة بالبنية التحتية للدول

«عثمانى»: نعيش حالياً مرحلة التصنيع.. وجاهزون للتعاون مع «موسكو» فى التكنولوجيا الرقمية

«روسيف»: اقتصاديات الدول النامية لاعب فاعل وبلاد «بريكس» تمثل 40% من سكان العالم

الصفحة الرابعة

د. نيفين الكاتب: ساهمنا فى تطوير عمل المؤسسات الخيرية والأهلية

عضو أمناء «التحالف الوطنى»: الرئيس السيسى أوصى بوصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً على أرض الواقع

نشارك فى «ابدأ» للحد من الاستيراد.. و«خيرك سابق» تهدف لتوزيع المواد الغذائية على المستفيدين

«مستقبل مصر» مشروع أمننا الغذائى وداعم للرقعة الزراعية.. وأهالى البحيرة كانوا لا يصدقون زيارة الرئيس لهم

«حياة كريمة» ساهمت فى تغيير حياة ملايين المصريين وقفزت بمؤشرات مصر التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية

مصر وفيتنام تبحثان تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات

مصادر: «الأعلى للجامعات» يعلن الحدود الدنيا لتنسيق «الخاصة والأهلية» فى الاجتماع المقبل

«المشاط»: اللجنة المشتركة تعزز أوجه التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص

«التعليم العالى»: 112 ألف طالب وطالبة سجلوا لأداء اختبارات القدرات

«كوانج»: نسعى لتطوير العلاقات الثنائية مع «القاهرة» ودفع الشراكات فى مختلف المجالات

الصفحة الخامسة

2023 عام تطوير «الغزل والنسيج».. وتضاعُف المساحة المنزرعة إلى 337 ألف فدان فى 2022

الذهب الأبيض عصب الزراعة والاقتصاد

تطوير «الغزل والنسيج»

«بحوث القطن».. تطوير أصناف عالية الجودة والإنتاجية ومتكيفة مع تغير المناخ

«أبواليزيد»: أنتجنا أصنافاً تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة.. وأخرى قصيرة العمر لتحقيق أكبر استغلال للأرض

الصفحة السادسة

القطن المصرى يسترد عرشه

من البذرة إلى الشجرة والحصاد.. الطريق لمحصول تصنيعى 100%

رئيس بحوث التيلة: ننتج منه زيت طعام بقيمة غذائية جيدة وعلفاً من أفضل الأنواع وعالى القيمة الغذائية والخشب الحبيبى

مساعٍ للتوسع فى الزراعة والتداول ضمن البورصة السلعية

منظومة تسويق جديدة تعتمد الأسعار العالمية

سعر القنطار يتخطى 8 آلاف جنيه.. والمزادات تمت فى 8 محافظات بمشاركة 49 شركة قطاع خاص

قطاع الأعمال: هدفنا سياسة تسويقية تضمن سعراً عادلاً للمزارعين.. و«نقيب الفلاحين»: خطوة جيدة بشرط «وضع سعر ضمان».. وغرفة صناعة الملابس: لابد أن تكون الغزول المحلية منافسة عالمياً

قطن صديق للبيئة: إنتاج أصناف ملونة طبيعياً.. وإعادة تدوير المخلفات صناعياً

الصفحة السابعة

ركيزة اقتصاد مصر منذ 200 عام

المشروع القومى للتطوير: يتضمن إنشاء وتطوير 65 مصنعاً ومبنى خدمياً

يشمل تأسيس شركة باسم «إيجيبشين كوتون هب» لتسويق منتجاته محلياً وخارجياً ومركز لتدريب العاملين بشركة «مصر»

مصانع جديدة لتطوير «طويل التيلة» بقيمة مضافة أعلى 10 مرات

مسئول: الأصناف المصرية الأعلى إنتاجية.. و35 مليون مواطن عملوا فى القطاع

«الزراعة» دفعت بـ4 أصناف جديدة خلال 3 سنوات من أفضل الأصناف بالتزامن مع زيادة المساحة المنزرعة إلى 333 ألف فدان فى موسم 2022

الصفحة الثامنة

معركة الحرس القديم.. الزمالك يفتتح مبارياته فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى.. «صبحى» يحرس العرين الأبيض.. و«الجزيرى» يقود الهجوم

بطل للنهاية.. «كولر» يحفز لاعبيه للكأس.. «ربيعة» يحجز مكان «عبدالمنعم».. والصفقة المغربية تقترب

المونديال يا «عرب».. قرعة مثيرة «آسيوياً» فى تصفيات كأس العالم وأمم 2027.. والجولة الثانية تحسم المشوار