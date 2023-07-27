توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف موعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وبدءا من يوم السبت تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 28 يوليو

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 29 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 30 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.