كيف يواجه المصريون الموجة الحارة؟.. تقرير لـ«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يجيب

رصدت كاميرا برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، آراء المصريين وانطباعهم عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، لتعكس ردود الأفعال في الشارع المصري «خناقات محبي الصيف والشتاء» على السوشيال ميديا.

يا ترى المصريين عملوا إيه في الحر؟

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المصريين يواجهون ارتفاع درجات الحرارة الذي قد يصل إلى 40 درجة مئوية في بعض محافظات مصر، بطرق مختلفة، بعد أن أضحى «الحر أمر واقع لا مفر منه»، ولكل طريقة خاصة لمواجهة الحر في أصعب «صيف» يعيشه المصريون ليقول أحد المارين، «درجة الحرارة عالية ونحن لنا طاقة» فيما قالت أخرى «ربنا يرحمنا.. وإن شاء الله موجه وهتعدي بإذن الله».

الحر أمر واقع لا مفر منه

وتابع «الستات ما يعرفوش يكدبوا» في تقريره، رصد آراء الشارع المصري، لتتباين الآراء بين الشكوى والتفاءل بانتهاء الموجة الحارة، لتعلق إحدى السيدات قائلة «نقول الحمد لله أولاً وأخيراً على كل شيء.. معنديش تكييف وبفضل قاعدة قدام المروحة وبقرب منها باستمرار»، بينما قال آخر «نواجه الحر الشديد باستخدام هواء المروحة أو التكييف».