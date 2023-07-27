«الهلال الأحمر» يقدّم 7 نصائح لكبار السن في مواجهة الموجة الحارة

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، نصائح لكبار السن لمواجهة موجات الحر الشديدة، وتجنب الإصابة بضربة الشمس أو الأمراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، ووصول درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية في كثير من الأحيان.

وقدّمت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، 7 نصائح لكبار السن خلال موجات الحر، كما يلي.

7 نصائح لكبار السن خلال موجات الحر

1- تجنب الخروج أثناء موجات الحر الشديدة.

2- التواجد بأماكن رطبة ومظللة خارج المنزل.

3- غسل الجسم بمياه باردة.

4- شرب المياه والسوائل باستمرار.

5- ارتداء ملابس خفيفة وذات ألوان فاتحة وفضفاضة.

6- وضع واقٍ للشمس.

7- ارتداء قبعة واسعة الحواف.

درجة الحرارة اليوم الخميس الموافق 27 يوليو تسجل 40 درجة مئوية

وتأتي هذه النصائح، في إطار الدور الخدمي والتوعوي لجمعية الهلال الأحمر المصري، من خلال منشوراتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، تسجل 40 درجة مئوية.