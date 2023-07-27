موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. الخامس في 2023 لبحث أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، للمرة الخامسة في العام الحالي 2023، وذلك لبحث ومناقشة أسعار الفائدة الجديدة، حيث من المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومنذ بداية العام الحالي عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات لمناقشة وتحديث أسعار الفائدة، وكانت لجنة السياسة النقدية، وهو ما أوضحه جدول الاجتماعات في المواعيد التالية: 2 من شهر فبراير الماضي، و30 من شهر مارس الماضي، و18 من شهر مايو الماضي، و22 من شهر يونيو الماضي، ويأتي الاجتماع المقبل يوم الخميس 3 أغسطس.

مواعيد الاجتماعات القادمة

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الخامس يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، ويعقبه 3 اجتماعات أخرى في أيام 21 من شهر سبتمبر المقبل، و2 من شهر نوفمبر من العام الجاري، وأخيراً يوم 21 ديسمبر القادم.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.