وكيل «أوقاف» مطروح يكرم 350 طفلا في البرنامج الصيفي بمسجد الحمراء

كرم الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح 350 طفلا في البرنامج الصيفي بمسجد القرية الحمراء، بحضور مدير الإدارة الشيخ سليمان مطاوع والمفتشين والأئمة، وبدأ الاحتفال بقراءة آيات من الذكر الحكيم للطالب أسامة محمد أعقبها عدة كلمات.

التعليم الابداعي للنشء

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، ضرورة الانتقال من طرق التعليم التقليدية إلى التعليم الإبداعي للنشء من خلال الحكي والتعليم التعاوني والعصف الذهني مع الاهتمام بالسلوكيات والأخلاق الحميدة.

حماية العقول من التطرف

ودعا وكيل أوقاف مطروح ببيان لإقامة رحلات ترفيهية وتثقيفية وتنموية لمناطق المحافظة التي امتدت لها شرايين التنمية، كما تقدم بالشكر الجزيل للأئمة ودورهم الملموس على أرض الواقع، مؤكداً أن دور الإمام بمثابة الجندي القائم على تحصين العقول لحمايتها من براثن التطرف والانحلال.

مكارم الأخلاق والسيرة النبوية

ودعا وكيل أوقاف مطروح الأئمة ضرورة تعليم الطلاب والطالبات مكارم الأخلاق وتعلم السيرة النبوية وربطهم فكريا بتراث الأمة دون تقديس مع استيعاب المستجدات العلمية، والثقافية والاهتمام أيضا بالرحلات الإلكترونية كوسيلة تعليمية حديثة.

إنشاد ومدائح نبوية

وقدم بعض الطلاب إنشاد تحفة الأطفال، وقصائد شعرية ومدائح نبوية، كما قدم الشكر للآباء والأمهات على الاهتمام بتعليم الأبناء القرآن الكريم وارتياد المساجد.

ووزع وكيل الوزارة في ختام اللقاء شهادات التقدير على الطلبة والطالبات، كما عبر الآباء والأمهات عن سعادتهم بجهود أوقاف مطروح والأئمة التي أثرت في سلوكيات وأخلاق الطفل وجني ثمار جهود الأئمة والدعاة داخل البيوت، بالتعليم والسلوك القويم.