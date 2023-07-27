روسيا تحث الدول الأفريقية على إبرام تعاقدات إمدادات الطاقة بالروبل

أكد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، في تصريحات له على هامش القمة الأفريقية الروسية الثانية 2023، التي انطلقت في مدينة سان بطرسبرج اليوم الخميس، أن روسيا بدأت مفاوضات مع الدول الأفريقية بشأن سداد إمدادات الطاقة بالروبل بدلاً من الدولار الأمريكي، وأضاف أن التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية «أمر ممكن»، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

التجارة سياستنا المشتركة

وأكد وزير الطاقة الروسي: «هذا يخضع لاتفاقيات مع كل دولة على حدة، وبشكل عام، نحاول إنشاء أنظمة دفع تسمح بالانسحاب من العملات السامة مع جميع البلدان»، على حد وصفه.

وردًا على سؤال عما إذا كان التحول إلى التجارة بالروبل مع أفريقيا ممكناً في المستقبل، قال الوزير الروسي: «نعم، التجارة في العملات الوطنية هي سياستنا المشتركة».