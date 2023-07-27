غلق 6 منشآت طبية مخالفة في كفر الشيخ

وجّه الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بشن حملة تفتيش مكبرة شملت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ‏واستهدفت المرور على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد ما بها من ملاحظات بغرض تلافيها، واتخاذ القرارات المناسبة في حال تكرارها أو الإصرار عليها.

غلق 6 منشآت طبية خاصة

وبلغ عدد المنشآت التي جرى المرور عليها 92 منشأة تنوعت ما بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، وعيادات خاصة، ومعامل، ومراكز أشعة، حيث أسفرت الحملة عن غلق 6 منشآت طبية خاصة كان قد صدر لها قرارات غلق إداري في وقت سابق، وتم تحرير محاضر غلق لها.

ضبط 24 منشأة طبية خاصة

كما تبين خلال المرور على المنشآت الصحية وجود 24 منشأة طبية خاصة ثبتت ممارستها للنشاط الطبي بدون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة والسكان متمثلة في إدارة العلاج الحر، وجاري استخراج قرارات غلق لها تمهيداً لغلقها.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، في إطار خطة مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.

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