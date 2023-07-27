أحد منظمي بطولة البادل في مهرجان العلمين يكشف تفاصيل المنافسات

واصل برنامج «الحياة اليوم» تغطية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الذي ينطلق في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين».

عروض فنية من كل الفرق الشعبية

وقال مراسل القناة في مدينة العلمين الجديدة، إن هناك فعاليات عديدة تقام في مهرجان العلمين الجديدة، كما أن العروض الفنية من كل الفرق الشعبية المصرية تبدأ يوميا وحتى المساء.

وذكر إسماعيل صديق أحد منظمي بطولة البادل بمهرجان العلمين الجديدة، أن البطولة تقام على مدار 3 أيام، «اليوم سيقام دور الـ32 للرجال، وغدا صباحا دور الـ16 للسيدات، ويوم السبت نصف النهائي والنهائي للسيدات والرجال».

لعبة البادل تنتشر في كل السواحل

وأضاف أن لعبة البادل تنتشر على كل السواحل بالدول متابعا: «البادل بطولة دولية تابعة للاتحاد الدولي للبادل، وكذلك الاتحاد المصري، ومصر توضع على الجدول الرسمي للبطولة، والبطولة بها جوائز مادية كبيرة ولها تصنيف ومراكز عالمية للاعبين».