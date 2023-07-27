وزارة التعليم تستكمل تجميع نتيجة الثانوية العامة اليوم قبل اعتمادها

تستكمل اليوم الخميس 27 يوليو 2023، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023، استعدادا لاعتمادها، إذ من المقرر أن تتسلم كنترولات الثانوية العامة، النتيجة من المركز القومي للامتحانات، مساء اليوم، تمهيدا لمراجعتها المراجعة الأخيرة ليتم تسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«الوطن» في وزارة التربية والتعليم، فإن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، يتم بعد التالي:

- الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ومراجعة الدرجات.

- رصد درجات المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات في الشعبتين الأدبي والعلمي.

- إرسال نتيجه الثانوية العامة 2023 إلى وزارة التربية والتعليم.

- اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من وزير التربية والتعليم.

- تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة، ثم الإعلان عن النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وينعقد مؤتمر صحفي، للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية بداية الأسبوع المقبل، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان نسب النجاح العامة في مواد الشعبتين العلمية والأدبية.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا للمصادر، فإن كنترولات الثانوية العامة بدأت تجهيزاتها النهائية استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال:

- الانتهاء من مراجعة درجات طلاب الثانوية العامة.

- تجميع الدرجات إلكترونيا داخل الكنترولات دون أي تدخل بشري.

- وضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين والراسبين في مادة أو 3 ضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مراجعة درجات الطلاب.

درجات الرأفة لطلاب نتيجة الثانوية العامة

ونوهت مصادر وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين استفادوا من درجات الرأفة هم الطلاب الراسبين على حافة النجاح بالثانوية العامة، حيث يتم إضافة الدرجات وفق ضوابط صارمة وتسمى «درجات الرأفة».