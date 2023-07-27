الكنترولات تبدأ تسكين نتيجة الثانوية العامة غدا تمهيدا للإعلان الرسمي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن كنترولات الثانوية العامة، سوف تتسلم نتيجة الثانوية العامة 2023، من المركز القومي للامتحانات، مساء اليوم، تمهيدا لمراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية، وأن كنترولات الثانوية العامة، ستكون في مهمة عمل غدا، بحيث تقوم بالمراجعة الأخيرة لنتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال تسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تسكين الدرجات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2023، سيسلمها المركز القومي للامتحانات إلى الكنترولات، لتقوم بإعداد نتائج الطلاب النظاميين، والمؤجلين من العام الماضي، وطلاب الدمج، والمنازل، والمكفوفين، فضلا عن تحديد الراسبين، في مادة أو بعض أو كل المواد، إضافة إلى تنفيذ عقوبات الشؤون القانونية بحجب النتيجة بالنسبة للطلاب الذين جرت إدانتهم بالغش، أو الشغب، وكل ذلك ستقوم به الكنترولات، وفق قاعدة البيانات لديهم.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية بداية الأسبوع المقبل، ونسب النجاح العامة والمواد للشعبتين العلمية والأدبية وشرائج المجاميع.