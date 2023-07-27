تتيح جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقعها بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي في أسرع وقت وبخطوات بسيطة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. سجل الآن

ولطلاب الصف الثالث الثانوي، يمكنك الدخول عبر «الوطن» للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس أضغط علي هذا رابط نتيجة الثانوية العامة وسجل الآن للحصول على درجاتك كاملة بعد اعتمادها مباشرة، ومعرفة مجموعك من خلال إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس .

ويقوم الطالب باحتساب نتيجة الثانوية العامة من خلال الحصول على مجموع درجات الثانوية العامة الكلي أولًا ثم يتم قسمة النتيجة التي حصل عليها على المجموع الكلي الذي يقدر بـ410 درجة، ثم يتم ضرب الرقم في 100 حتى تحصل على نتيجتك بالنسبة المئوية لكل من الشعبة الأدبية أو العلمية.

نتيجة الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد الإعلان ومؤشرات النجاح:

- تراوحت مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة في 10 مواد من 88.5 و93.9%.

- الأول في الثانوية العامة لم يحصل على مجموع 100%.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة بداية الأسبوع المقبل.

- مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

- تكريم أوائل الثانوية العامة 2023 بمؤتمر صحفي.

- تتراوح قائمة أوائل الثانوية العامة ما بين 35 -420.

- الانتهاء من المرحلة النهائية من نتيجة الثانوية العامة غدا.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد المؤتمر الصحفي.

- نتيجه الثانوية العامة 2023 بالمدارس في اليوم التالي لإعلان النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.