عاجل.. صدمة جديدة للزمالك بشأن آخر أمل لهم في قيد صفقات بالموسم الجديد

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، طلب مسؤولي نادي الزمالك، بقيد اللاعبين العائدين من الإعارة من أجل خوض البطولة العربية رفقة الفريق في السعودية.

اتحاد الكرة يرفض قيد لاعبي الزمالك الجددوأكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن مسوؤلي الجبلاية رفضوا بشكل قاطع في الوقت الحالي قيد أي لاعب من العائدين من الإعارة خلال الفترة الأخيرة، رغم محاولات الزمالك المستميتة.

وأضاف: «اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أبلغ نادي الزمالك، بإنهاء أزمة بنجامين أتشمبونج، بالإضافة إلى أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا والغرامة الموقعة على نادي الزمالك لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي».