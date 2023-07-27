5 سلع رئيسية انخفضت أسعارها خلال أسبوع.. بينها الأرز والدواجن

شهدت أسعار العديد من السلع الرئيسية في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية هذا الأسبوع حتى اليوم الخميس، نتيجة لجهود الدولة في توفير كميات كبيرة منها بأسعار جيدة وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع.

سلع أسعارها انخفضت خلال أيام

وسجلت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية تراجعاً في الأسبوع الحالي الذي ينتهي اليوم، منها أسعار الدواجن، التي كان تراجعها ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ويقدر بنحو 5 جنيهات للكيلو في المزرعة، على مدار تعاملات الأسبوع، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين.

كما تراجعت أسعار البيض، الذي يُعد من أهم السلع الأساسية التي شهدت انخفاضاً في الأسعار خلال الأسبوع، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، وفق ما أظهرت تقارير الغرفة التجارية إلى 92 جنيها للطبق في المزرعة بدلًا من 100 جنيه.

تراجع ملحوظ في أسعار الحديد

كما انخفضت أسعار الحديد إذ سجل سعر حديد عز 32135 جنيها للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيها.

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 32 ألف جنيه بدلا من 33500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 32500 جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

انخفاض أسعار الذهب

وكذلك، واصلت أسعار الذهب انخفاضها، إلى أن استقرت اليوم على السعر الخاص بها، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا على مدار الأيام الماضية، وكانت تصل لانخفاضات بنحو 20 جنيهاً اليوم، وفق تقارير الشعبة العامة للذهب.

أسعار الأرز تنخفض 500 جنيه

كما شهدت أسعار الأرز تشهد تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، بمقدار يصل إلى 500 جنيه في سعر الطن، ذلك يعود إلى اقتراب موسم حصاد الأرز.