استقرار أسعار الذهب محليا وعالميا.. وعيار 18 بـ1856 جنيها

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، كما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي أمس، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى أعلى قمة في 22 عامًا عند 5.50%.

أسعار الذهب اليوم

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2165 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1975 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2474 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1856 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1444 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17320 جنيهًا.

وفي سياق متصل، قال محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنّ البنك ملتزم بإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له، مشيرا إلى أنّ استقرار الأسعار هو مسؤولية الفيدرالي الأمريكي، ودون تحقيق استقرار الأسعار فلن يكون هناك نشاط اقتصادي مستدام.

تشديد السياسة النقدية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب بيان سعر الفائدة، أنّ الفيدرالي الأمريكي شدد السياسة النقدية بقوة خلال الفترة الماضية لإعادة التضخم نحو الهدف، مشيرا إلى أنّ البيانات الاقتصادية تشير إلى نشاط اقتصادي معتدل، وأكد أنّ الأوضاع في سوق العمل قوية للغاية، والاقتصاد يضيف وظائف، والبطالة منخفضة للغاية، ولا يزال الطلب على العمالة أقوى من المعروض.

أهداف الفيدرالي الأمريكي

وأوضح أنّ التضخم لا يزال أعلى الهدف المحدد له عند 2%، مشيرا إلى أنّ التضخم بدأ في الاعتدال، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له، كما أكد أنّ قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي تستهدف تحقيق استقرار الأسعار، كما أنّ البنك يتفهم أنّ التضخم المرتفع له أضرار كبيرة ويؤذي المواطنين، ويمثل عائقا أمام تحقيق أهداف الفيدرالي الأمريكي.