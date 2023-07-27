أسعار الذهب تنخفض 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 بكام؟

انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية التي سجلت سعر 2170 جنيها للجرام عيار 21، وسعر 17320 جنيها للجنيه الذهب، وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 21، انخفاضا بقيمة 10 جنيهات عن أسعار التعاملات الصباحية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا 2160 جنيها، مقابل 2170 جنيها صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

انخفض سعر جرام عيار 18 بقيمة 13 جنيها، إذ يسجل سعر جرام الذهب 18 حاليا 1843 جنيها، مقابل 1856 جنيها صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وكانت حجم خسارته 40 جنيها، إذ يسجل سعر الجرام حاليا 17280 جنيها مقابل 17320 جنيها صباح اليوم.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أن الأسعار المعلنة تكون غير شاملة المصنعية والضريبة التي تجري إضافتها عند الشراء في محلات الذهب.