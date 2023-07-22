4 سلع أساسية انخفضت خلال الأيام الماضية.. تعرف عليها

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاد العالم وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدولة حريصة على تحقيق الاستقرار خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر.

تراجع أسعار الأرز

تراجع كبيرة شهدته بعض السلع الأساسية خلال الأيام الماضية كان منها سعر الأرز الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال تلك الفترة، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير تراجعًا لـ«عريض» و«رفيع الحبة»، وجاءت أسعاره، كالتالي وذلك بحسب ما ذكرته الغرفة التجارية بالقاهرة:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14 ألف جنيه، بتراجع 800 جنيه للطن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13 ألفا و600 جنيه، بتراجع 100 جنيه للطن.

تراجع أسعار الدواجن

ومن ضمن السلع الأساسية التي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية هى الدواجن إذ انخفض سعر الدواجن يوم الجمعة في الأسواق بقيمة 12 جنيها في الكيلو، إذ سجل كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها بأرض المزارع مقابل 67 جنيها قبل أسبوع.

أسعار الحديد والأسمنت

وشهد الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية مع تراجع الطلب على مواد البناء، لتقدر قيمة التراجع في طن الحديد اليوم بين 100 - 300 جنيه وذلك في تعاملات يوم الخميس الماضي وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

حديد عز سجل 34500 جنيه للطن.

- حديد بشاي 35000 جنيه للطن.

- حديد المراكبي 33500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 33700 جنيها للطن.

- والعشري يسجل 32000 جنيه.

- كما يبلغ سعر حديد الجارحي 37000 جنيه.

- حديد مصر ستيل يسجل 33400 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الكومي 33000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 34000 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال الفترة الماضية ، بلغ متوسط سعر الطن في تعاملات يوم الخميس 20-7-2023، نحو 1700 و1900 جنيه، وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

- أسمنت المسلح 1750 جنيها.

- أسمنت النصر 1700 جنيه.

- أسمنت سيناء 1700 جنيه.

- أسمنت حلوان 1750 جنيها.