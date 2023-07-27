اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر «الوطن»

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر «الوطن» تأتي تسهيلا على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الذين يترقبون إعلان نتيجه الثانوية العامة 2023، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر «الوطن»

ويتم إرسال نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر «الوطن» لكل الطلاب، بعد تسجيل عدة بيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس «الوطن» تتمثل في التالي:

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- البريد الالكتروني.

- رقم التليفون.

- ثم الضغط على سجل الأن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.

موعد إعلان نتيجه الثانويه العامه 2023

ويعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجه الثانويه العامه 2023، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد اعتمادها رسميا وإعلان أسماء الأوائل، إذ تتسلم مساء اليوم الخميس 27 يوليو 2023 كنترولات الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023، من المركز القومي للامتحانات، تمهيدا لمراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية للاعتماد الرسمي وإعلانها أمام الطلاب في مؤتمرا صحفيا لوزير التعليم يعقد في مقر وزارة التعليم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حجب نتيجة الثانوية العامة

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنها ستقوم بحجب نتيجة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش، أو الشغب، من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها كنترولات الثانوية العامة لجميع الطلاب.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أنّ كنترولات الثانوية العامة انتهت من مراجعة درجات طلاب نتيجة الثانوية العامة، دون أي تدخل بشري.