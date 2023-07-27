يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، إذ انتهت الوزارة من مراجعة درجات الطلاب ووضع درجات الرأفة للطلاب الراسبين على حافة النجاح، في مادة أو اثنتين أو ثلاثة مواد، على أن تنتهي غدا من تجهيز النتيجة في شكلها النهائي لعرضها على الوزير واعتمادها رسميًا، وعقد مؤتمر صحفي لإعلان نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع والأوائل في الشعبتين نقدم في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 عبر الوطن بالخطوات.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 بالخطوات

وخصصت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 ويمكن الاستعلام عن الدرجات من خلال الخطوات التالية بعد اعتمادها.

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن.

- اكتب اسمك رباعي بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك ومراجعته جيداً.

- أدخل بريدك الإلكتروني الخاص بك.

- سجل رقم تليفونك.

-اضغط على سجل.

- ستظهر لك نتيجة الثانوية العامة بالدرجات الكاملة.

- يعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 علي موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات» بعد ويمكن الاستعلام عليها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على مركز المعلومات.

- الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.

نتيجة الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد المؤتمر الصحفي والمقرر أن ينعقد بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح وشرائح المجاميع للشعبتين العلمية والأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة الثانوية العامة في مرحلتها الأخيرة حيث تقوم الكنترولات بتجهيزها في شكلها النهائي استعداداً لاعتمادها من وزير التربية والتعليم فور عودته من تنزانيا.