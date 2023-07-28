554 وظيفة شاغرة في مدارس الإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن 554 وظيفة خالية بمدارس عروس البحر الأبيض المتوسط تتمثل في صفة «وكيل مدرسة» في المدارس بالمراحل التعليمية من المستويات المختلفة، من حيث الكثافة ومتعددة المراحل، على أن يكون التقديم بمقر المديرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن تلك الوظائف الخالية بحسب الإعلان الرسمي من مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

وظائف شاغرة في مدارس الإسكندرية

يعمل شاغل الوظيفة طبقا للمعايير المحددة لوظائف الإدارة المدرسية، والواردة باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم وفي ضوء توقعات الأداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم ويقيم على أساسها، على أن يخضع شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.

شروط التقديم

- اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لشغل الوظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها داخل المدرسة.

- أن يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة معلم أول على الأقل أو ما يعادلها.

- مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

- متاح للجنسين ويتم التقديم حتى 8 أغسطس المقبل.

- ألا يكون وقع عليه جزاء الخصم من الأجر أكثر من 10 أيام متصلة أو جزاء أشد من ذلك، ما لم يتم محو هذا الجزاء حتى 30 يونيو الماضي، ولا يكون موقوفا عن العمل ومحالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

الأوراق المطلوبة لوظيفة وكيل مدرسة بالإسكندرية

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية.

- صورة طبق الأصل من شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية من الأكاديمية المهنية، وصورة طبق الأصل من آخر تقريرين للكفاءة «فعلية» للعاميين الدراسيين «2021 - 2022» للمعلمين.

- السيرة الذاتية للمرشح موضحا بها الوظائف السابقة وتواريخها والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- إفادة من الشئون القانونية والجزاءات بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية وعدم وجود جزاءات خلال الخمس سنوات الأخيرة.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية لتطوير العملية التعليمية.

- تقديم شهادة تحليل المخدرات من مستشفى حكومي في حالة صدور الأمر التنفيذي للمتقدم قبل استلام العمل وفقا لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.