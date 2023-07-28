تفاصيل فتح باب القبول للدراسات العليا بكلية التربية جامعة المنيا

أعلنت إدارة كلية التربية في جامعة المنيا عن فتح باب القبول للدراسات العليا للعام الجامعي 2023-2024 بناءً على قرار مجلس الكلية في شهر يونيو الماضي، حيث حددت الكلية الدرجات التي تمنحها من خلال الدراسات العليا.

الدرجات التي تمنحها كلية التربية بالمنيا

وقال الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية جامعة المنيا في تصريحات لـ«لوطن»، إن الدرجات التي تمنحها الكلية من خلال الدراسات العليا تشمل الآتي:

1- الدبلوم العام (نظام العام الواحد) جميع التخصصات.

2- الدبلوم العام ( نظام العامين).

3- الدبلوم المهني.

4- الدبلوم المهني لإعداد المعلم وإعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا ((STEM

5- الدبلوم الخاص.

6- الماجستير.

7- الدكتوراه.

موعد التقديم للدراسات العليا بتربية المنيا

وأوضح عميد كلية التربية جامعة المنيا، أن التقديم في الدراسات العليا ستبدأ من يوم الأحد 13 أغسطس، ويستمر حتى يوم الخميس 14 سبتمبر، منوها إلى أنه يتم التقديم إلكترونيا ثم يتم تقديم المستندات المطلوبة ورقيا لمكتب الدراسات العليا بالكلية ولن يُقبل التقديم بعد المواعيد المحددة، ولمعرفة أي استفسارات يمكن التوجه إلى مكتب الدراسات العليا بكلية التربية بمبنى الإدارة الدور الأول.