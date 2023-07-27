السيطرة على حريق محدود بوحدة محلية بالدقهلية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بالقرب من مخزن تابع للوحدة المحلية برق العز بالدقهلية، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

نشوب حريق بالقرب من مخزن تابع لمديرية الصحة بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة يفيد بنشوب حريق بالقرب من مخزن تابع لمديرية الصحة بالدقهلية، ولا توجد أي خسائر مادية حتى الآن، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

تفاصيل حريق شب بالقرب من مخزن

وبالفحص والتحريات تبين انتشار كثيف للدخان بالمنطقة في الوحدة المحلية ببرق العز التابعة لمركز المنصورة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وأضاف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن الحريق لم يمس المخزن التابع للوحدة الصحية التابعة لمديرية الصحة، وإنما كان خارجها ولا توجد أي خسائر أو إصابات وتمت السيطرة على الحريق.