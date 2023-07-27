محافظ مطروح: صرف 10 آلاف جنيه لكل صاحب بضاعة متضرر من حريق مول دبي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تقديم جميع أوجه الدعم ووقوف المحافظة مع أبنائها المتضررين من تداعيات حادث الحريق الذى نشب، مساء الأربعاء، بأحد المولات التجارية الشهيرة في شارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، والتكاتف معهم يدًا بيدٍ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف الأضرار الاقتصادية للحادث.

صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل صاحب بضاعة متضرر

وقرر محافظ مطروح، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل صاحب بضاعة متضرر بسبب حريق مول دبي بمرسي مطروح، ولحين الانتهاء من حصر جميع الخسائر والتلفيات والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التضامن الاجتماعي لسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات المقررة من الوزارة طبقا لحجم الخسائر.

دعوة للتبرعات على حساب محافظة مطروح

وقال محافظ مطروح ببيان إن المحافظة لن تدخر جهدا وستبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتخفيف عن المتضررين من أثر تداعيات الحريق، بجانب دعوة المحافظة لرجال الأعمال والمجتمع المدني والأفراد للمساهمة والتكاتف مع المتضررين للتبرع على الكود المؤسسي لديوان عام محافظة مطروح رقم 21000101 في البنوك، للمساهمة في التخفيف عنهم.

يذكر أن الحريق الذى نشب في مول دبي بمرسى مطروح تسبب في إصابة 33 شخصا نتيجة وصول النيران إلى 19 محل وباكية بها بضائع مختلفة.