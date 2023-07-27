السيطرة على حريق محدود في منزل بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع في منزل بقرية البرنس بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، تسببت في حدوث بعض الشرر الذي أدى لاشتعال النيران التي سرعان ما امتدت لمحتويات المنزل.

وعقب الانتهاء من إخماد النيران، برد رجال الحماية المدنية، مكان الحريق لمنع اشتعاله مجددًا.

نشوب حريق في منزل

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، باندلاع حريق محدود في منزل بقرية البرنس بدائرة الوحدة المحلية للغرق بنطاق المركز، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، ورجال وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي محتويات المنزل، أو المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع إصابات.

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من المعاينة الأولي،ة أنّ الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، والتهمت النيران بعض محتويات المنزل من أثاث وبعض الأجهزة الكهربائية، وكانت كافة الخسائر مالية فقط، دون خسائر أو إصابات في الأرواح البشرية.

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق ظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.