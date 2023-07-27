بوتين: العلاقات الروسية الأفريقية تستند إلى صلات متينة وأنظر للمستقبل بتفاؤل

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقت بين بلاده وغالبية الدول الأفريقية تستند إلى صلات وروابط متينة، تقوم على الصداقة والتعاون والخبرات الإيجابية، وقال إنّه ينظر لمستقبل العلاقات الروسية الأفريقية بتفاؤل.

الاتحاد السوفياتي يساعد أفريقيا ضد الاستعمار

وأضاف «بوتين»، في كلمته خلال عشاء عمل على هامش القمة الأفريقية الروسية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أن الاتحاد السوفيتي السابق قدم لشعوب أفريقيا دعماً كبيراً في النضال ضد الاستعمار والعنصرية، وساعد البلدان الأفريقية في وضع أسس للاقتصاديات الوطنية.

وتابع الرئيس الروسي أنه جرى بناء منشآت مهمة للبنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والمستشفيات والمدارس، وقُدمت المساعدة في تشكيل وتزويد وتجهيز القوات المسلحة في أفريقيا، كما أن مئات الآلاف من الأفارقة تخرجوا من مؤسسات تعليمية في روسيا، وحصلوا على معارف ومهن جاءت بفائدة عملية للدول الأفريقية.