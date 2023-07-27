الهيئة الاقتصادية الأوراسية: التعاون مع مصر مفتاح العلاقات مع أفريقيا

أكد رئيس الهيئة الاقتصادية الأوراسية، ميخائيل مياسنيكوفيتش، على أهمية تنمية وتطوير التعاون الشامل مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هناك وثائق موقعة مع كل من الاتحاد الأفريقي، ومع دول شرق وجنوب أفريقيا، ومع المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، لتطوير التعاون بين الجانبين، إلا أن هذه الوثائق تتطلب إجراءات وخطوات دقيقة لوضعها حيز التنفيذ.

وأضاف «مياسنيكوفيتش»، خلال كلمته في اجتماع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، والذي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنه في المرحلة الأخيرة توجَد مباحثات حول تشكيل منطقة للتجارة الحرة، لافتاً إلى أنه من المقرر في 25 أغسطس المقبل، أن تجري الهيئة الاقتصادية الأوراسية الجولة السادسة من المباحثات في موسكو بهذا الشأن.

وأشار «مياسنيكوفيتش» إلى أن الدول الأعضاء في الهيئة الأوراسية تنظر إلى التعاون الشامل مع مصر، بمثابة مفتاح نحو تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وهناك بنية تحتية ملائمة، وهذا ما تم الإشارة إليه في أثناء الجلسة العامة وحول المنطقة الاقتصادية في أفريقيا.

وتابع أنه «في ظل هذه الظروف، نتمنى أن تعطي المنظمات الإقليمية الأفريقية إشارات إيجابية لرجال الأعمال بها، لتوثيق التعاون مع الاتحاد الأوراسي».