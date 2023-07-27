بوتين: روسيا وأفريقيا تعملان معاً لتشكيل نظام عالمي متعدد الأطراف

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ بلاده ستستمر في العمل على زيادة وترسيخ التعاون مع الدول الأفريقية، مشددًا على أن الجانبين يعملان معاً من أجل تشكيل نظام متعدد الأطراف، أكثر عدلاً، على أساس مبادئ المساواة السيادية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

روسيا ستواصل الإسهام لتسوية النزاعات

ووعد «بوتين»، في كلمته خلال عشاء عمل على هامش القمة الأفريقية الروسية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، بأن بلاده ستواصل الإسهام بقسط كبير في تسوية النزاعات الحالية، وتجنب ظهور بؤر جديدة للتوتر ومكافحة الإرهاب والتطرف والجوائح والجوع وحل قضايا الأمن الغذائي.

وتابع الرئيس الروسي أن «كثيرين في أفريقيا يعرفون المثل الذي يقول إذا أردت أن تسير بسرعة فعليك أن تسير وحدك، أما إذا أردت أن تسير إلى مسافة بعيدة فعليك أن تسير مع شركائك، ونحن على استعداد للعمل من أجل المستقبل».